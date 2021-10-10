الإسماعيلي: لهذا السبب تأجلت صفقة محمود شبانة إلى يناير

أوضح علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي سبب تعثر صفقة محمود شبانة مدافع الزمالك في سوق الانتقالات المنقضية منذ أيام.

محمود شبانة النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وقال وحيد عبر قناة أون تايم سبورتس:"حتى اللحظات الأخيرة كان من المفترض قيد محمود شبانة لكن تعطلت بسبب خلاف على المقابل المالي من قبل أحد المرشحين على الرئاسة، يحيى الكومي. الأخير اتفق على دفع 1.5 مليون جنيه للزمالك منهم نصف مليون جنيه مقدم تعاقد".

وأضاف "لكت في الأمتار الأخيرة، حدث اختلاف على المقابل المادي، وتم إرجاء الصفقة إلى يناير بالاتفاق بين جميع الأطراف. لا أريد القول بأنه حدث تراجع بشأن دفع جزء من المبلغ وهنا حدث الاختلاف قبل نصف ساعة من إغلاق باب القيد، لذا لم تكن هناك فرصة لتدبير المبلغ المالي. محمود شبانة لاعب بقيمة كبيرة وسيكون مفيدا للإسماعيلي، سينضم في يناير، هذا اتفاق مبدئي".

واستمر "أبرمنا 8 صفقات هي أحمد عادل عبد المنعم، وعمر رضوان وأحمد عيد وعصام صبحي ومحمد الدسوقي. وفعلنا بند شراء عبد الله جمعة بعد استعارته في منتصف الموسم الماضي، الزامبي جاستن تشونجا. أما محمد الترهوني فتم حجز مكان له في القائمة ويتبقى إنهاء إجراءات استخراج البطاقة الدولية ليكون موجودا مع الإسماعيلي قبل يناير".

وواصل "الإسماعيلي عانى من عدم الاستقرار في الموسم الماضي نتيجة تغيير المدربين، بينما نبدأ الموسم الجديد بأفضل مدرب موجود في الساحة، طلعت يوسف، نخوض فترة إعداد ناجحة وقوية تحت قيادته، وكل الصفقات بموافقته بعد مجهود من اللجنة الفنية رغم التحرك في وقت متأخر نوعا ما".

وأردف "الصفقات الجديدة مميزة، وستكون مفيدة، كان بالإمكان إبرام صفقات للاستعراض، لكن اللجنة الفنية مع المدرب اتفقا على تدعيم مراكز معينة بطريقة جيدة وفقا للمتاح والإمكانيات المادية للنادي. الإسماعيلي يصنع النجوم، هذا قدره، هناك حالة من الاطمئنان والثقة لدى اللجنة الفنية ومدرب الفريق، لذا الموسم المقبل سيكون مغايرا تمام. أزمة المستحقات المالية للاعبين لا تزال قائمة، ونسعى لحلها قبل انطلاق الدوري، هذا حقهم، فهي ناتجة عن عدم وجود سيولة مالية".

وأتم "محمد حسن لاعب يحب الإسماعيلي، وكنا اتفقنا معه على كل شيء، وكان يتبقى موافقة سيراميكا كلوباترا على تسليم الاستغناء الخاص به، لكن إدارة سيراميكا ربطت الاستغناء بضم عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي. الأولوية المطلقة للجهاز الفني هي عدم الاستغناء عن أي لاعب، وتجديد العقود التي تنتهي قريبا، واللجنة الفنية أوكلت التجديد لعماد حمدي وشكري نجيب لمجلس الإدارة الجديد. لذا كان من الصعب جدا إبرام صفقة تبادلية، وتمسك سيراميكا باللاعب، ونشر اللاعب رسالة مؤثرة لجماهير الإسماعيلي، وأؤكد له أن النادي وجماهيره مرتبطون به بشدة ونتمنى انضمامه لنا في يناير المقبل".

ويستعد الإسماعيلي للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز الذي يبدأ 25 أكتوبر الجاري.

وسيخوض فريق الدراويش الموسم مع المدرب طلعت يوسف الذي خلف إيهاب جلال.