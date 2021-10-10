انتهى دوري الأمم الأوروبية – إيطاليا (2) (1) بلجيكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيطاليا وبلجيكا لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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نهاية المباراة

ق86: شارلز دي كيتيلاري يسجل الهدف الأول لبلجيكا

ق. 64 جووول ثاااتي لإيطاليا عن طريق بيراردي من ركلة الجزاء.

ق. 63 ركلة جزاااء لإيطاليا بعد عرقلة لـ كييزا.

ق. 60 تصويبة رائعة من الجهة اليمنى عن طريق باتشواي تصطدم بالعارضة.

ق. 46 جوووول أووول لإيطاليا عن طريق نيكولا باريلا.

كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن عن طريق بيراردي شتتها تيليمانس على حدود منطقة الجزاء سددها باريلا رائعة على الطائر من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 تمريرة طولية رائعة من بيراردي إلى كييزا الذي انفرد بالمرمى وسدد، لكن كورتوا تألق وتصدى لها بقدمه إلى ركنية.

ق. 22 عرضية أرضية من باتشواي، قابلها أليكسيس ساليمايكيرس بتصويبة في العارضة.

ق. 2 انطلاقة من كييزا وتصويبة في الدفاع تتحول إلى ركنية.

بداية المباراة