أحمد ناجي يعلق على تصريحات الحضري "متحمس جدا.. تحتاج لمشرط جراح"

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

محمد الشناوي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

علق أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة على تصريحات عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر حول حراسه.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

وقال أحمد ناجي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: "لا ينبغي أن يقول الحضري بعد المباراة للحراس الأربعة للمنتخب ستكونوا معي دائما، لأن هناك 18 حارسا مميزا في الدوري".

وأضاف "مسألة وقت وتصريحات الحضري قبل وبعد المباراة ستكون أكثر دقة، لابد من التعامل معها بـ(مشرط جراح)".

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ناجي أتبع "أعذر الحضري، فهو متحمس جدا، وشعر بالقلق من إمكانية عدم جاهزية الشناوي، وأراد تحفيز الحارس الثاني لكن لابد أيضا من دعم الحارس الأول معنويا، وكان من الأفضل أن يصرح بأنه ينتظر من الشناوي أن يكون جاهزا".

وواصل "سيكون الحضري مدربا كبيرا، وأتوقع أن يكون له شأن كبير ليس في مصر فقط بل إفريقيا".

واستمر "راض عن أداء المنتخب أمام ليبيا، شخصية كارلوس كيروش تبدو أنها قوية وذكية ويتمتع بكاريزما، يذكرني بكل من هيكتور كوبر ومانويل جوزيه، يعرف تماما ما يفعله".

وأتم "كيروش بدا وأنه يعمل في المنتخب منذ فترة طويلة، وأدى مباراة جيدة أمام منتخب ليبيا الذي كان يؤدي بشراسة".

وفازت مصر على ليبيا بهدف مقابل لا شيء في أولى مباريات المنتخب تحت قيادة كارلوس كيروش، وضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

وتستعد مصر لمواجهة ليبيا مجددا مساء عد الإثنين في ليبيا، ضمن الجولة الرابعة.

منتخب مصر عصام الحضري محمد الشناوي
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