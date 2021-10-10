لاعب المقاولون العرب لـ في الجول: مستمر مع الذئاب بعد تأخر مسؤولي إنبي

كشف كريم مصطفى لاعب المقاولون العرب عن إنه كان قريبا من الانضمام لفريق إنبي خلال الصيف المنقضي.

وقال كريم مصطفى في تصريحات لـFilGoal.com: "بالفعل كانت هناك مفاوضات لاستعارتي من قبل إنبي".

وأضاف "كنت على وشك الانضمام، ولكن تأخر مسؤولي إنبي في إجراء إجراءات الإعارة".

كريم أتم "تحدث معي عماد النحاس وطلب مني عدم الانتظار أكثر من ذلك وأن ألتزم في تدريبات المقاولون. مستمر مع الذئاب".

كريم مصطفى يلعب في صفوف المقاولون العرب منذ عام 2018 قادما من الاتحاد السكندري.

صاحب الـ31 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.