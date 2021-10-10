منتخب ليبيا: الكرة لم تنصفنا أمام مصر لكن الخسارة كانت منطقية

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 12:40

كتب : FilGoal

مصر وليبيا

يتمنى عبد الفتاح قمبيج مدير المنتخب الليبي أن يحقق فريقه نتيجة تاريخية في لقاء نظيره المصري ببنغازي يوم الإثنين.

مصر هزمت ليبيا بهدف في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعة وتواجه ليبيا مجددا يوم الإثنين في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

وقال قمبيج في تصريحات مصورة: "لعب المنتخب الليبي في لقاء الذهاب حسب الرؤية الفنية للمدرب ضد منافس شرس مثل منتخب مصر".

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وأضاف "في المجمل كانت مباراة ممتازة للمنتخب الليبي، راضون كل الرضا عن أداء الفريق واللاعبين".

وتابع "النتيجة تعد طبيعية رغم أن الكرة لم تنصفنا في الفرصة التي ارتطمت بقائم منتخب مصر".

وواصل قمبيج "الشوط الأول كان في مصر، ونتمنى أن نحقق نتيجة تاريخية في لقاء الإياب".

وأوضح "كل اللاعبين جاهزون ولا يعانون من أي إصابات، أحمد التربي وسند الورفلي جاهزان للمشاركة في مباراة يوم الإثنين".

وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تحل ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط.

مصر ليبيا
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