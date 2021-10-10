رونالدو: الأرقام القياسية مع المنتخب لها مذاق خاص

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

رونالدو

أعرب كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال عن سعادته بالوصول إلى 181 مباراة مع بلده وتسجيله ضد 46 منتخبا مختلفا بعدما نال من شباك قطر في فوز فريقه وديا بثلاثة أهداف دون رد يوم السبت.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

البرتغال

وقال رونالدو عبر تويتر:"الأرقام القياسية دوما رائعة، لكن تلك التي تحققها مع المنتخب لها مذاق خاص".

وواصل "181 مباراة بقميص المنتخب تمنحني 181 سببا للفخر".

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وأضاف "التسجيل ضد 46 منتخبا لم أتخيل أبدا حدوثه".

Os recordes são sempre marcantes, mas aqueles que caem ao serviço da nossa Selecção assumem uma dimensão especial. 181 jogos com a camisola das quinas são 181 motivos de orgulho! E marcar contra 46 países diferentes é algo que nunca imaginei que fosse possível.Força Portugal 🇵🇹💪🏽pic.twitter.com/egmX1U7PSo — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 10, 2021

وتخطى رونالدو زميله السابق في ريال مدريد، الإسباني سيرخيو راموس، ليصبح خامس أكثر لاعب يشارك في مباريات دولية.

وسجل ضد قطر هدفه الدولي رقم 112 ليعزز تصدره لترتيب أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف الدولية عبر التاريخ.

وتستضيف البرتغال فريق لوكسمبورج يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

رونالدو
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