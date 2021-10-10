"الإسماعيلي يحتاج لـ 3 مواسم للعودة لحالته الطبيعية"

يرى عماد سليمان المشرف العام على الكرة في الإسماعيلي، أن فريق الدراويش يحتاج لـ 3 مواسم، قبل العودة لحالته الطبيعية "منافسا على البطولات"، على حد تعبيره.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "الفريق في حاجة لإضافات جديدة في الموسم الحالي، والذي يليه والموسم بعد المقبل، للوصول لمجموعة لاعبين قادرة على العودة به للمنافسة".

وشدد "لست مع التغيير الجذري في قوام الفريق وضم أعداد كبيرة من اللاعبين، لأنها قد تكون عاملا سلبيا ولا تحدث الفارق المنتظر، وقد تصبح النتائج أسوأ".

وأتم "الفريق لا يحقق الفائدة من التدعيمات إلا بعد توافر الانسجام بين القدامى والجدد".

وضم الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفية كل من: أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وعبد الله جمعة وعصام صبحي والليبى محمد الترهونى ومحمد دسوقى وأحمد عيد والزامبى جاستن شونجا.

واختتم الإسماعيلي مسابقة الدوري الموسم الماضي في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.