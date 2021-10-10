3 منتخبات تنتظر التأهل لكأس العالم خلال 48 ساعة الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 11:32 كتب : نادر عيد شعار كأس العالم قطر 2022 3 منتخبات تنتظر التأهل لكأس العالم خلال 48 ساعة اضغط هنا لتطالع التقرير تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم قطر 2022 نرشح لكم أخر الأخبار من أجل طريق أسهل لـ المونديال.. صراعات على المصريين متابعتها في تصفيات كأس العالم دقيقة | تصفيات كأس العالم جريليش يتحدث عن التخلص من ضغوط الهدف الدولي الأول 41 دقيقة | تصفيات كأس العالم رونالدو: الأرقام القياسية مع المنتخب لها مذاق خاص 53 دقيقة | أوروبا "الإسماعيلي يحتاج لـ 3 مواسم للعودة لحالته الطبيعية" 54 دقيقة | الدوري المصري 3 منتخبات تنتظر التأهل لكأس العالم خلال 48 ساعة ساعة | تقرير في الجول مدرب أنجولا: هذان اللاعبان أبهراني في منتخب مصر 2 ساعة | تصفيات كأس العالم للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي يتوج بـ مستر أوليمبيا 2 ساعة | مصر مواعيد مباريات 10 أكتوبر 2021.. تونس والبرازيل والأرجنتين في التصفيات ونهائي فرنسا ضد إسبانيا 2 ساعة | تصفيات كأس العالم التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. من أجل طريق أسهل لـ المونديال.. صراعات على المصريين متابعتها في تصفيات كأس العالم رونالدو: الأرقام القياسية مع المنتخب لها مذاق خاص 3 منتخبات تنتظر التأهل لكأس العالم خلال 48 ساعة للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي يتوج بـ مستر أوليمبيا مدرب أنجولا: هذان اللاعبان أبهراني في منتخب مصر الأكثر مشاهدة 1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي أمس اليوم غدا تصفيات كأس العالم - إفريقيا 0 غينيا بيساو 3 المغرب انتهت تصفيات كأس العالم - إفريقيا 4 السنغال 1 ناميبيا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 أندورا 5 إنجلترا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 3 البرتغال 0 قطر انتهت تصفيات كأس العالم - إفريقيا - موريتانيا - تونس لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - زامبيا - غينيا الاستوائية لم تبدأ 18:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - كينيا - مالي لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - أوغندا - رواندا لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - مدغشقر - الكونغو الديمقراطية لم تبدأ 18:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - ليبيا - مصر لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - الجابون - أنجولا لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - بوركينا فاسو - جيبوتي لم تبدأ 17:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - موزمبيق - الكاميرون لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - كوت ديفوار - مالاوي لم تبدأ 18:00