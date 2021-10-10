مدرب أنجولا: هذان اللاعبان أبهراني في منتخب مصر

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 10:29

كتب : FilGoal

لاعبو مصر يحتفلون بهدف عمر مرموش ضد ليبيا

كشف بيدرو جونسالفيس مدرب أنجولا اللاعبين الذين لفتوا انتباهه في منتخب مصر منافسه في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتحتل أنجولا المركز الثالث في ترتيب المجموعة السادسة التي تتصدرها مصر برصيد 7 نقاط مبتعدة بنقطة عن ليبيا الوصيفة.

وقال جونسالفيس عبر قناة أون تايم سبورتس:"مصر هي المرشحة لتصدر المجموعة، هذا طبيعي".

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وواصل "فوز مصر بهدف على ليبيا نتيجة عادلة".

واستمر "شيء رائع بالنسبة لي على المستوى المهني أن أواجه مدربا كبيرا مثل كارلوس كيروش".

وبسؤاله أي لاعب في منتخب مصر، باستثناء النجم محمد صلاح، لفت انتباهه، أجاب "(أحمد) حجازي. مدافع رائع يمنح الاستقرار للخط الخلفي".

وأضاف "(محمد مجدي) أفشة أيضا لاعب رائع ويرسل تمريرات حاسمة مميزة".

وحققت أنجولا فوزها الأول في التصفيات بإسقاط الجابون بنتيجة 3-1 يوم الجمعة وتحل ضيفة على الأخيرة يوم الإثنين.

بينما تلعب مصر ضد مضيفتها ليبيا غدا في الجولة الرابعة.

ويتأهل بطل المجموعة للمرحلة النهائية من التصفيات التي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويعبر الفائزون للمونديال.

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