للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي يتوج بـ مستر أوليمبيا

للعام الثاني على التوالي، توج رامي السبيعي الشهير بـ "بيج رامي" بلقب مسابقة مستر أوليمبيا العالمية لكمال الأجسام.

ولم تكن المنافسة سهلة بالنسبة لـ بيج رامي، حيث حقق اللقب على حساب حامل لقب عام 2019 براندون كوري، الذي حل ثانيا، وهادي تشوبين الذي حل ثالثا.

وكذلك، تغلب رامي على حامل لقب بطولة أرنولد كلاسيك الحالي نيك ووكر الذي حل خامسا.

HE'S DONE IT AGAIN! WINTER IS STILL HERE! BIG RAMY IS NOW TWO TIME MR. OLYMPIA! Mr. Olympia Top-5 1. Big Ramy 2. Brandon Curry 3. Hadi Choopan 4. Hunter Labrada 5. Nick Walker 📸 @PhotoByCaz pic.twitter.com/4qvM93xHkF — RXMuscle.com (@RXMuscledotcom) October 10, 2021

وحصد بيج رامي لقبه الثاني من أصل 8 مشاركات في مسابقة مستر أوليمبيا.

وسبق لـ بيج رامي الحصول على المركز الثاني في ذات المسابقة قبل 4 سنوات.

ويعد الأمريكي لي هاني أكثر من فاز باللقب برصيد 8 مرات، مثله مثل مواطنه روني كولمان، ويليهما النمساوي نجم هوليوود آرنلود شوارزينيجر بـ 7 مرات.