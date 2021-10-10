مواعيد مباريات 10 أكتوبر 2021.. تونس والبرازيل والأرجنتين في التصفيات ونهائي فرنسا ضد إسبانيا

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 10:03

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا × بلجيكا

تحل تونس ضيفة على موريتانيا اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم 2022 (9 مساء - فيفا يوتيوب).

وتلعب نيجيريا ضد مضيفتها إفريقيا الوسطى (3 مساء - فيفا يوتيوب).

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية تلعب البرازيل ضد مضيفتها كولومبيا (11 مساء - beIN Premium 2).

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وتستضيف الأرجنتين جارتها أوروجواي (1.30 صباح الإثنين - beIN Premium 2).

وفي دوري الأمم الأوروبية تلعب إيطاليا ضد بلجيكا في لقاء تحديد المركز الثالث (3 مساء - beIN Premium 1).

بينما يجري النهائي بين إسبانيا وفرنسا الساعة 8:45 مساء (beIN Premium 1).

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