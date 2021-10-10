كرة سلة - مايكل تومسون يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الأهلي والعرض الإيطالي

كشف مايكل تومسون لاعب فريق الأهلي لكرة السلة، عن مستقبله في الفترة المقبلة.

تومسون ساهم في تتويج الأهلي بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على الكويت الكويتي مساء السبت.

وصرّح تومسون عبر صدى البلد: "أنا مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم".

وأوضح: "صحيح أنني وصلني عرض إيطالي، لكني باقٍ في الأهلي".

وأشار اللاعب الأمريكي: "سعيد للغاية بالتتويج بالبطولة العربية والتفاهم الذي حدث في الفريق خلال البطولة".

تومسون (32 عاما) انضم إلى الأهلي الشهر الماضي بطلب من المدرب الإسباني أوجوستي بوش.

وسبق لـ تومسون اللعب في أندية فرنسية وتركية، وكانت آخر محطاته في أستانا الأذربيجاني قبل أن ينتقل إلى الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية في الأيام الماضية أن تومسون قريب من الانضمام إلى فورتيتودو بولونيا الإيطالي.

وأوضح موقع sportando أن نادي بولونيا يعمل بجدية على الحصول على توقيع تومسون.