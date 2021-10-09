خبر في الجول - شركة كيلمي الإسبانية تسلم الزمالك زي الموسم الجديد

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 23:57

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

علم FilGoal.com أن الزمالك تعاقد مع شركة كيلمي الإسبانية لتوفير زي الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد 2021-2022.

وسيتسلم الزمالك قريبا زيه الجديد.

وبذلك تصبح كيلمي موفرة زي الفريق الأول للزمالك بدلا من شركة بوما الألمانية.

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وترتدي أندية مصرية عديدة قمصانا تحمل شعار كيلمي ومنها سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب وسموحة.

والعديد من الفرق الأخرى ومنها واتفورد الإنجليزي على سبيل المثال.

ويخوض الزمالك مباراته الأولى في الموسم الجديد ضد مضيفه توسكر الكيني يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وسيستضيف الإياب في 22 أكتوبر الجاري.

ثم يبدأ حملة دفاعه عن لقب الدوري المصري الممتاز الذي ينطلق 25 أكتوبر.

الزمالك
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