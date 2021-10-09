رغم النتائج الكارثية.. لاساراتي يرفض الاستقالة من تدريب تشيلي

شدد مارتين لاساراتي المدير الفني لمنتخب تشيلي، على قدرة فريقه على الوصول لكأس العالم 2022 رغم النتائج السيئة مؤخرا.

لاسارتي تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة تشيلي أمام باراجواي فجر الإثنين.

وقال لاساراتي مشددا على عدم نيته الاستقالة من منصبه: "لحظات كرة القدم التي تشهد غياب النتائج الإيجابية تصحب معها ضغطا غير نهائي".

وتابع: "في تلك اللحظات يشعر الشخص أنه لا يسير في الطريق الصحيح، وأنا مررت بالكثير من اللحظات الجيدة والسيئة في مسيرتي".

وأضاف: "أعيش هذه الفترة بهدوء واعتدال حتى يظهر الفريق بأفضل شكل ممكن. كل ما أفكر فيه هو المباريات التي نخوضها هذا الأسبوع".

وواصل: "في مراحل سابقة من مسيرتي كنت فسخ التعاقد لأن فريقي لم يكن يمر بوضع جيد، لكن حاليا أشعر أنني مع تشيلي لا أزال قادرا على تصحيح الأمور".

وأكمل: "بعد الهزيمة أمام بيرو غرفة خلع الملابس كانت محطمة ومليئة بالألم، لكنها اتسمت أيضا بالتمرد على الوضع القائم. يوم أمس كان جيدا، تحدثنا بشكل جماعي وفي مجموعات صغيرة، أرى الرغبة لدى اللاعبين وهذا شيء إيجابي".

وأشار: "المباريات الأخيرة لم تكن جيدة لكننا لعبنا آخر 3 مباريات خارج ملعبنا. في المواجهة الأخيرة لعبنا بشكل سيئ في الشوط الثاني، لكن أمام البرازيل وبوليفيا ظهرنا بشكل جيد".

وأتم: "لا نزال نمتلك الأسلحة لنقاتل من أجل التأهل إلى كأس العالم. بعد هزيمة كبيرة يمكن دائما أن يأتي فوز كبير، وأشعر أننا سنلعب مباراة جيدة غدا".

وخسرت تشيلي أمام بيرو بهدفين دون رد الجمعة، لتتضاءل حظوظها في التأهل إلى المونديال.

وتحتل تشيلي المركز الثامن في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 7 نقاط، إذ لم تحقق أي فوز في آخر 7 مباريات بالتصفيات.

ويتأهل أول 4 منتخبات إلى النهائيات مباشرةً، فيما يلعب صاحب المركز الخامس الملحق أمام أحد منتخبات القارات الأخرى.

وتبتعد تشيلي عن كولومبيا صاحبة المركز الخامس بـ 7 نقاط كاملة قبل 9 مباريات على نهاية التصفيات.

لاساراتي (60 عاما) تولى تدريب تشيلي في فبراير 2021، بعد عامي تقريبا دون مهمة عقب رحيله عن الأهلي في أغسطس 2019.

وقاد لاساراتي منتخب تشيلي في 12 مباراة، لم يفز خلالها إلا مرتين، وتعادل 5 وخسر مثلها.

وتأهلت تشيلي تحت قيادة لاساراتي إلى ربع نهائي كوبا أمريكا الأخيرة، قبل أن تخسر أمام البرازيل صاحبة الأرض بهدف نظيف.

وسجل لاساراتي انطلاقة مقبولة مع تشيلي، إذ لم يخسر في أول 6 مباريات وتعادل مرتين أمام الأرجنتين.

لكن النتائج تدهورت مؤخرا، إذ خسر 5 من آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات.