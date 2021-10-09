الزمالك يواجه توسكر في برج العرب يوم 22 أكتوبر

أعلن الزمالك عن موعد مباراة إياب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا ضد توسكر الكيني، والتي ستقام في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك هذه المباراة على استاد الجيش في برج العرب، بحسب ما ذكره منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأبيض.

وأوضح الرملاوي أن الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد وملعب المباراة رسميا.

ويلعب الزمالك مباراة الذهاب ضد توسكر الكيني يوم السبت 16 أكتوبر، حيث تسافر بعثة الفريق على 3 مراحل بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.

المرحلة الأولى تضم رئيس الجهاز الطبي محمد أسامة والإداري إبراهيم زارع والطاهي الخاص بالفريق، وينطلق هذا الوفد الأول غدا الأحد.

أما المرحلة الثانية فتضم بقية أفراد البعثة عدا الدوليين يوم الإثنين، على أن يلتحق بهم الدوليون من منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي في المرحلة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء 13 أكتوبر، أي قبل المباراة بـ3 أيام.