مصدر من الزمالك لـ في الجول: تعاقدنا مع النقاز يبدأ الموسم المقبل

كشف مصدر من الزمالك موقف النادي من اللاعب التونسي حمدي النقاز بعد انتقاله مجانا إلى الأهلي السعودي.

حمدي النقاز النادي : الأهلي الزمالك

واضطر النقاز للانتقال لفريق آخر، بعد توقيعه للزمالك، بسبب إيقاف الأخير عن قيد لاعبين جدد حتى صيف العام المقبل.

وأوضح مصدر من الزمالك لـFilGoal.com "النقاز انتقل مجانا إلى الأهلي السعودي لأن هناك اتفاقا أدبيا مع النادي".

وواصل "اللاعب وقع على عقد مع الزمالك يبدأ الصيف المقبل".

وأضاف "سيرد المقابل المالي الذي حصل عليه كمقدم تعاقد، وسيتجه إلى السعودية بعد استخراج التأشيرة".

وكان الأهلي السعودي قدم طلبا لاتحاد كرة القدم في بلده من أجل السماح له بقيد النقاز كلاعب أجنبي بدلا من الصربي لوبومير فيسا الذي فسخ تعاقده مع الفريق.

حمدي النقاز عاد إلى صفوف الزمالك خلال الصيف الجاري، لكن النادي الأبيض لم يستطع قيده في قائمته بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع النادي من القيد لفترتي قيد.

ويحتل أهلي جدة حاليا المركز الـ13 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي برصيد 5 نقاط من 7 مباريات.

الزمالك يملك في قائمته حمزة المثلوثي الظهير الأيمن التونسي الأخر، بجانب حازم إمام أحد قادة الفريق بنفس المركز.