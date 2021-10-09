تصفيات المونديال - صربيا تقتنص الصدارة من البرتغال.. والدنمارك تضع قدما في كأس العالم

اقتنصت صربيا صدارة ترتيب المجموعة الأولى لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإسقاط مضيفتها لوكسمبورج بهدف اليوم السبت في الجولة السابعة.

وسجل دوشان فلاهوفيتش هدف المباراة في الدقيقة 68 ليرفع رصيد بلاده إلى 14 نقطة مقابل 13 للبرتغال التي خاضت لقاء أقل من صربيا.

واستمرت لوكسمبورج ثالثة في ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط وتقلصت حظوظها في بلوغ المونديال.

وستلعب صربيا ضد ضيفتها أذربيجان يوم الثلاثاء بينما تحل لوكسمبورج ضيفة على البرتغال.

وفي المجموعة السادسة حققت الدنمارك فوزها السابع تواليا بإسقاط مضيفتها مولدوفا بأربعة أهداف دون رد.

وأحرز أندرياس أولسن وسيمون كاير وكريستيان نورجارد ويواكيم مايلي الأهداف في الدقائق 23 و34 و39 و44.

وباتت الدنمارك قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس العالم بعدما رفعت رصيدها إلى 21 نقطة مبتعدة بسبع نقاط عن اسكتلندا وصيفة المجموعة.

وفوز الدنمارك أمام النمسا يوم الثلاثاء سيضمن للأولى التأهل لكأس العالم.

وتوقف رصيد مولدوفا عند نقطة وتتذيل ترتيب المجموعة.

وفازت النمسا على مضيفتها جزر فارو بهدفي كونراد لايمر وسيباستيان سابيتزر في الدقيقتين 26 و48 لترفع رصيدها إلى 10 نقاط وظلت رابعة الترتيب في المجموعة.

وفي المجموعة الثالثة ذللت سويسرا الفارق مع المتصدرة إيطاليا بإسقاط ضيفتها أيرلندا الشمالية بهدفي ستيفن زوبير وكريستيان فاسناشت في الدقيقتين 45 و90.

ورفعت سويسرا رصيدها إلى 11 نقطة مبتعدة بثلاث نقاط عن إيطاليا التي خاضت لقاء أكثر من الأولى.

وتلعب سويسرا ضد مضيفتها ليتوانيا يوم الثلاثاء.

ويتأهل أبطال المجموعات العشر، في تصفيات أوروبا، إلى كأس العالم مباشرة بينما يخوض الوصفاء ملحقا مع منتخبين أخرين لتعبر 3 فرق إلى المونديال.