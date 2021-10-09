عبد الله بكري لـ في الجول: تعرضت لجزع في الرباط الصليبي

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 22:43

كتب : أحمد شاكر

عبد الله بكري فاركو

كشف عبد الله بكري لاعب فاركو، عن إصابته في الركبة خلال مباراة ودية أمام البنك الأهلي.

عبدالله بكري

النادي : فاركو

فاركو

وصرح بكري لـ FilGoal.com: "أصبت في الركبة خلال المباراة، وخضعت لفحص طبي بعدها".

وكشف: "الآشعة أثبتت تعرضي لجزع في الرباط الصليبي".

وأتم: "مدة الغياب ستكون شهرا تقريبا".

بكري (27 عاما) انضم إلى فاركو في فترة الانتقالات الشتوية قادما من بيراميدز.

ويلعب فاركو في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، ومن المتوقع أن يفتقد خدمات بكري في افتتاح المسابقة.

وسبق لـ بكري اللعب في صفوف نبروه وسموحة قبل الانضمام إلى بيراميدز عام 2018.

عبد الله بكري فاركو
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