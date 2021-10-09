تشافي: تدريب برشلونة؟ أنا منفتح على جميع الاحتمالات

لم يحسم تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة الأسبق ومدرب السد القطري الحالي مصيره في حال طلب ناديه الأسبق توليه مسؤولية تدريبه بعد.

وتشير بعض التقارير إلى أن إدارة برشلونة تفكر في التعاقد مع تشافي كبديل في حالة أراد النادي إقالة رونالد كومان بسبب سوء النتائج.

وقال تشافي في تصريحات لـ "تلفزيون إسبانيولا": "أرى انعكاسي تماما في منتخب إسبانيا، إنه الأسلوب الذي عملنا به لسنوات عديدة، وهو الهيمنة الكرة والاستحواذ والاستمرار في الهجوم".

وتابع "لويس إنريكي مدرب جيد جدا ويطلب منك الكثير وينقل الكثير للاعب، يستدعي لاعبين شباب كثيرا للمنتخب الإسباني وأراه شجاعا جدا".

وأضاف "بسبب خبرتهم الأكبر أرى أن فرنسا هم المرشحين بنسبة قليلة للفوز".

وأتم "عرض محتمل من برشلونة؟ أي عرض سيتم تقييمه وبعدها سأقرر، لا أعرف أين سيأخذني مستقبلي ولكن أنا منفتح على جميع الاحتمالات".

ويحتل السد بقيادة تشافي صدارة الدوري القطري بعد الحصول على العلامة الكاملة بالفوز في أول خمس مباريات.