تصفيات المونديال - إنجلترا تسحق أندورا.. وألبانيا تنتزع فوزا ثمينا من المجر

سحقت إنجلترا مضيفتها أندورا بخمسة أهداف دون رد اليوم السبت في الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعززت إنجلترا تصدرها لترتيب المجموعة التاسعة رافعة رصيدها إلى 19 نقطة بينما استمرت أندورا في المركز الخامس ورصيدها 3 نقاط.

وسجل الظهير الأيسر بن شيلويل الهدف الأول في الدقيقة 17 قبل أن يضاعف زميله بوكايو ساكا النتيجة في الدقيقة 40.

وأرحز تامي أبراهام الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يضيف جيمس براوس الهدف الرابع في الدقيقة 79.

واختتم جاك جريليش الأهداف في الدقيقة 86 في لقاء حسمه فريق الأسود الثلاثة بسهولة.

ولحساب المجموعة ذاتها سحقت بولندا ضيفتها سان مارينو بخمسة أهداف دون رد سجلها كارول سويديرسكي وكريستيان برولي (هدف ذاتي) وتوماس كيدزيورا وآدم بوكسا وكريستوف بيونتك أهداف بولندا في الدقائق 10 و20 و50 و84 و90.

وشهد اللقاء تكريم لوكاس فابيانسكي حارس بولندا الذي غادر الملعب في الدقيقة 57 والذي خاض مباراته الدولية الـ57 والأخيرة مع الفريق.

وفي المجر انتزعت ألبانيا فوزا ثمينا بهدف أرماندو بروخا في الدقيقة 80 لتحافظ على وصافتها للمجموعة.

ورفعت بولندا رصيدها إلى 14 نقطة مبتعدة بنقطة عن ألبانيا الوصيفة، واستمرت المجر رابعة ورصيدها 10 نقطة بينما تتذيل سان مارينو الترتيب بلا رصيد.

ويوم الثلاثاء ستلعب ألبانيا ضد بولندا وتستضيف إنجلترا فريق المجر وتحل أندورا ضيفة على سان مارينو.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة للمونديال بينما يخوض الوصيف ملحقا.