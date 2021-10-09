خبر في الجول – الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد عقد سيسيه

يبدأ الزمالك المفاوضات لتجديد عقد لاعبه الإيفواري رزاق سيسيه، خصوصا بعد قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.

رزاق سيسيه النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com نقلا عن مصدر داخل الزمالك أن النادي يفتح ملف تجديد اللاعب خلال الساعات المقبلة.

ويسعى الزمالك لتجديد عقد سيسيه، إذ ينتهي في صيف 2022، مما يعني أنه يستطيع التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل.

ويخضع سيسيه حاليا لتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي، استعدادا للمشاركة مع الزمالك في الموسم المقبل.

المهاجم البالغ 22 عاما انضم إلى الزمالك في صيف 2017 قادما من أسوان، لكنه لم يخض معه إلا 6 مباريات إجمالا.

وخرج سيسيه معارا للاتحاد السكندري عدة مرات خلال المواسم الماضية، قبل أن يعود أخيرا للزمالك.

وتعرض سيسيه لشرخ في صابونة الركبة مع الاتحاد السكندري بشهر يونيو الماضي، وغاب عما تبقى من الموسم.

وصرّح محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك أنه حرص على فحص الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق فور وصوله للنادي عقب عودته إلى القاهرة اليوم.

وأوضح طبيب الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن حالة سيسيه مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية خلال الفترة المقبلة للاطمئنان على جاهزيته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية