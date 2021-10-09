جازيتا ديلو سبورت: عرض يوفنتوس لضم بوجبا أقل من راتبه الحالي

يستعد يوفنتوس الإيطالي لاستعادة نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وللمرة الثانية في صفقة مجانية بالانتقال الحر.

يأتي ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، التي كشفت عن الراتب الذي يستعد يوفي لعرضه على بوجبا لأجل العودة، وللمفاجأة هو أقل من راتبه الحالي في أولد ترافورد.

ويعول يوفنتوس على رغبة اللاعب في العودة من جانب، وعلى ضبط أموره المالية من الجانب الآخر، حيث سيعرض عليه راتب يقدر بـ10 مليون جنيه استرليني، في حين أن راتبه الحالي مع يونايتد يبلغ 12 مليون.

في الإطار ذاته سيكون يوفي مضطرا للتخلي عن اثنين من لاعبي الوسط لديه في الوقت الحالي، وهما آرون رامسي وأدريون رابيو، وذلك لإفساح المجال أمام النجم العائد.

وينتهي عقد بوجبا مع يونايتد بنهاية الموسم الحالي، كما كشف مؤخرا في تصريحاته عن استمرار التواصل بينه وبين العديد من زملائه السابقين في يوفي مثل باولو ديبالا، وذلك عقب فوز فرنسا على بلجيكا 3-2 في نصف نهائي دوري الأمم الأووربية، حيث أقيمت هذه المباراة على ملعب يوفنتوس.

ولعب بوجبا للمرة الأولى في صفوف يوفنتوس عام 2012، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، ليشارك معه في 178 مباراة ويسجل 34 هدفا، متوجا بالدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين.

في صيف 2016 عاد بوجبا مرة أخرى إلى الشياطين الحمر في صفقة قياسية مقابل 105 مليون يورو (89 مليون جنيه استرليني).