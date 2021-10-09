موندو ديبورتيفو: برشلونة قريب من تجديد عقد بيدري.. نقطة خلاف وحيدة

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 21:45

كتب : أحمد أباظة

بيدري بقميص برشلونة

يقترب برشلونة الإسباني من تجديد عقد لاعبه الشاب الدولي بيدري، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية.

ووصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة للغاية، حيث تم الاتفاق على التفاصيل المادية وفقا للصحيفة ذاتها، إلا أن مدة العقد هي سبب استمرار المفاوضات حتى الآن.

ويرغب برشلونة في ربط مستقبل بيدري لأطول فترة ممكنة بعقد مدته 5 سنوات، بينما يبحث ممثلو اللاعب عن مدة أقل، وهي 3 سنوات بحسب التقارير.

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ونقلت "موندو" عن مصادر مقربة من اللاعب رغبته في الاستمرار مع برشلونة، حيث لا يهتم بمدة العقد، مما يرجح إمكانية الوصول لحل وسط في الأيام المقبلة، بعقد مدته 3 سنوات مع إضافة العامين كشرط اختياري يتم تفعيله لاحقا.

أيضا يرغب برشلونة في وضع شرط جزائي ضخم قدره 400 مليون يورو في عقد بيدري الجديد، لمنع انتقاله خارج النادي إلا بالتفاوض المباشر مع الإدارة.

وظهر بيدري للمرة الأولى مع برشلونة مع بداية الموسم الماضي، حيث أصبح أحد أهم لاعبي الفريق بسرعة رغم صغر سنه (18 عاما)، كما تألق مع منتخب إسبانيا الذي بلغ نصف نهائي يورو 2020، والمنتخب الأولمبي الإسباني الحائز على فضية طوكيو.

يذكر أن بيدري تم ترشيحه ضمن 10 أسماء لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب من "فرانس فوتبول"، والتي ستقدم على هامش حفل الكرة الذهبية السنوي.

برشلونة بيدري الدوري الإسباني
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