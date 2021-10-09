كرة سلة – إيهاب أمين أفضل لاعب في البطولة العربية.. وبيبو وطه في التشكيل المثالي

فاز إيهاب أمين لاعب الأهلي بلقب أفضل لاعب في البطولة العربية لكرة السلة بعد تتويج فريقه باللقب.

وحصد الأهلي لقب البطولة العربية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في النهائي على الكويت الكويتي.

وحصد أمين جائزة أفضل لاعب، كما تم اختياره في التشكيل المثالي للبطولة.

وجاء التشكيل المثالي للبطولة كالآتي:

محمد طه (الاتحاد السكندري) – جوهر الجوادي (الزهراء التونسي) – إيهاب أمين (الأهلي) – علي عبد الرحمن (الكويت) – أحمد أبو العلا "بيبو" (الاتحاد السكندري)

































































































كما حقق أليكساندر لاعب الكويت الكويت أعلى عدد من النقاط المُسجلة من رميات ثلاثية.

بينما حصد زياد شرنوفي لاعب الزهراء التونسي جائزة هداف البطولة.

وحصد الزهراء المركز الثالث في البطولة العربية بفوزه على الاتحاد السكندري حامل اللقب في آخر نسختين.

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