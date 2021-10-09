تقرير أرجنتيني: ميسي مهدد بالغياب أمام أوروجواي

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 21:24

كتب : FilGoal

ميسي

قالت قناة TNT الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قائد المنتخب المحلي مصاب في ركبته اليسرى وقد لا يلحق بمباراة أوروجواي فجر الإثنين في تصفيات كأس العالم 2022.

ويأمل منتخب الأرجنتين لحاق أسطورته بالمباراة أمام الجارة أوروجواي ضمن الجولة الخامسة، المؤجلة من وقت سابق، في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

وشارك ميسي فجر الجمعة مع الأرجنتين حين تعادلت سلبيا مع مضيفتها باراجواي في الجولة 11.

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وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في ترتيب التصفيات مبتعدة بثماني نقاط عن البرازيل المتصدرة بالعلامة الكاملة بعد 9 انتصارات متتالية.

وتحل البرازيل ضيفة على كولومبيا مساء الأحد بينما تلعب الأرجنتين ضد ضيفتها أوروجواي فجر الإثنين.

ويتأهل الأربعة الأوائل إلى كأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.

وتسعى الأرجنتين للتأهل للمونديال للمرة 18 في تاريخها وللمرة 13 على التوالي.

العملاق اللاتيني توج باللقب في 1978 و1986 لكن لم يظفر به تحت قيادة الأسطورة ميسي.

وشارك ميسي في كأس العالم 2006 و2010 و2018 وكان وصيف البطولة أمام ألمانيا في 2014.

وميسي هو أكثر من شارك في مباريات (154) مع منتخب الأرجنتين عبر التاريخ، وأكثر من سجل أيضا برصيد 79 هدفا.

الأرجنتين ميسي تصفيات كأس العالم
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