مونديال أندية اليد – علي زين يكتفي بالفضية مع برشلونة بعد خسارة مفاجئة أمام ماجدبورج البطل

فاز ماجدبورج الألماني بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) بتفوقه على برشلونة الإسباني بنتيجة 33-28 في النهائي الذي أقيم في صالة مدينة الملك عبد الله بـ جدة.

ليحصد ماجدبورج اللقب الأول في تاريخه بالبطولة التي أقيمت على أرض المملكة العربية السعودية.

بينما فرّط برشلونة في لقبه الذي حصده في آخر 3 نسخ، وفي 5 من آخر 7 نسخ.

وبذلك يكتفي المصري علي زين بالميدالية الفضية في البطولة بعد خسارته النهائي مع فريقه برشلونة.

وأنهى ماجدبورج الشوط الأول متقدما على برشلونة 19-16، قبل أن يحكم قبضته على الشوط الثاني وينهي المباراة بفارق 5 أهداف.

وشارك ماجدبورج في البطولة بصفته بطلا للدوري الأوروبي 2021، وحصد لقبه الأول بعد أن اكتفى بالوصافة في نسخة 2002.

بعد مباراة نارية 🔥💥 فريق ماجديبورج الألماني يتوج بلقب السوبر جلوب بعد الفوز على برشلونة 33-28#ONTime_Sports pic.twitter.com/21iZLLA9Z2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 9, 2021

ورفعت ألمانيا مجموع ألقابها إلى 4، وتظل إسبانيا أكثر الدول تتويجا بالبطولة برصيد 9 ألقاب.

وبات ماجدبورج ثالث فريق ألماني يحصد اللقب بعد كيل، وفوشي برلين.

وافتتح ماجدبورج البطولة بالفوز على جامعة سيدني الأسترالي بالدور التمهيدي، قبل أن يتجاوز الدحيل القطري في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي أطاح ماجدبورج بـ ألبورج الدنماركي، قبل أن يكمل المفاجأة ويهزم برشلونة في النهائي.

وتألق الأيسلندي أومار إنجي ماجنوسون لاعب ماجدبورج في النهائي وسجل 7 أهداف. بينما لم تشفع أهداف ديكا ميم العشرة في فوز فريقه برشلونة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، حصد ألبورج الدنماركي المركز الثالث بفوزه على بينيروس البرازيلي 34-29.

فيما حل الزمالك خامسا، وجاء الدحيل القطري سادسا، ثم النور السعودي سابعا، وجامعة سيدني ثامنا، والوحدة السعودي تاسعا، وسان فرانسيسكو كالهيت الأمريكي عاشرا.