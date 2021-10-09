سكالوني: الأرجنتين ضحية أزمة مباراة البرازيل

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 21:12

كتب : FilGoal

الأرجنتين - البرازيل

شدد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن فريقه ظُلم حين ألغيت مباراته ضد مضيفته البرازيل الشهر الماضي في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم تستكمل المباراة بعد بدايتها بدقائق بسبب طلب السلطات البرازيلية ترحيل 4 لاعبين أرجنتينيين بحجة عدم خضوعهم لحجر صحي منذ دخول البلد.

ولم يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقف المباراة بعد.

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وقال سكالوني في مؤتمر صحفي:"أتوقع حلا في أسرع وقت ممكن بشأن مباراتنا ضد البرازيل لأننا سنواجههم الشهر المقبل".

وأضاف "كنا ضحايا هذه الأزمة".

وتتصدر البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بالعلامة الكاملة بعد 9 انتصارات متتالية.

بينما تحتل الأرجنتين المركز الثاني مبتعدة بثماني نقاط عن البرازيل.

وتحل البرازيل ضيفة على كولومبيا مساء الأحد بينما تلعب الأرجنتين ضد ضيفتها أوروجواي فجر الإثنين.

ويتأهل الأربعة الأوائل إلى كأس العالم بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.

تصفيات كأس العالم الأرجنتين
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