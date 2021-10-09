بعثة مصر تصل ليبيا

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار بنغازي الدولي استعدادا لمواجهة منتخب ليبيا الإثنين المقبل.

وتلتقي مصر أمام ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا.

واستقبل البعثة: أحمد الهمشري قنصل مصر في ليبيا، وعادل لوجلي عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، وعبد الناصر الصادق سكرتير الاتحاد الليبي.

واستغرقت إجراءات الوصول دقائق معدودة توجهت بعدها البعثة إلى فندق الإقامة.

واطمأن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على وصول البعثة وتواصل هاتفيا مع السفير المصري في ليبيا.

وكانت مصر قد قفزت إلى صدارة المجموعة بفوز ثمين على ليبيا في برج العرب مساء أمس السبت بهدف عمر مرموش.

وتتواجد ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد أن فازت في أول مباراتين من التصفيات، قبل أن تسقط لأول مرة أمام مصر.

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