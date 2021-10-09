بيراميدز يهزم أهلي بنغازي وديا

فاز بيراميدز اليوم السبت على ضيفه الأهلي المنتمي لبنغازي الليبية بنتيجة 2-1 في لقاء ودي جرى على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم حسن - عمر جابر - هشام محمد

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ودفع إيهاب جلال، مدرب بيراميدز، مع نهاية الشوط الأول باللاعب الشاب عماد ميهوب بدلا من محمود وادي الذي تعرض لإصابة بعد التحام قوي.

وسجل هشام محمد هدف التقدم لبيراميدز من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول، وتعادل الأهلي في الشوط الثاني عن طريق فاضل سلامة، وسجل عمر جابر هدف الفوز من ركلة جزاء.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم الأربعاء إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام يوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية بالعاصمة دار السلام.

وبعد أسبوع سيستضيف الإياب.