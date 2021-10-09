بيراميدز يهزم أهلي بنغازي وديا

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

بيراميدز

فاز بيراميدز اليوم السبت على ضيفه الأهلي المنتمي لبنغازي الليبية بنتيجة 2-1 في لقاء ودي جرى على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

أخبار متعلقة
كرة سلة – الأول في التاريخ.. الأهلي يقهر الكويت ويحصد لقب البطولة العربية تصفيات المونديال - السويد تضيق الخناق على إسبانيا.. واليونان تتشبث في الوقت القاتل تصفيات المونديال - غانا تنتفض بإسقاط زيمبابوي.. وتعادل توجو مع الكونغو ماروتا يكشف رفضه ضم هالاند لـ يوفنتوس مقابل مليوني يورو

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم حسن - عمر جابر - هشام محمد

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ودفع إيهاب جلال، مدرب بيراميدز، مع نهاية الشوط الأول باللاعب الشاب عماد ميهوب بدلا من محمود وادي الذي تعرض لإصابة بعد التحام قوي.

وسجل هشام محمد هدف التقدم لبيراميدز من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول، وتعادل الأهلي في الشوط الثاني عن طريق فاضل سلامة، وسجل عمر جابر هدف الفوز من ركلة جزاء.

ويستعد بيراميدز للسفر يوم الأربعاء إلى تنزانيا لمواجهة فريق عزام يوم السبت في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية بالعاصمة دار السلام.

وبعد أسبوع سيستضيف الإياب.

بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
أهلي جدة يعلن عن ضم النقاز حتى نهاية الموسم دقيقة | مصر
جازيتا ديلو سبورت: عرض يوفنتوس لضم بوجبا أقل من راتبه الحالي 9 دقيقة | ميركاتو
مانشيني: جورجينيو يستحق الكرة الذهبية 16 دقيقة | أوروبا
موندو ديبورتيفو: برشلونة قريب من تجديد عقد بيدري.. نقطة خلاف وحيدة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – إيهاب أمين أفضل لاعب في البطولة العربية.. وبيبو وطه في التشكيل المثالي 37 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير أرجنتيني: ميسي مهدد بالغياب أمام أوروجواي 38 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مونديال أندية اليد – علي زين يكتفي بالفضية مع برشلونة بعد خسارة مفاجئة أمام ماجدبورج البطل 46 دقيقة | رياضات أخرى
سكالوني: الأرجنتين ضحية أزمة مباراة البرازيل 50 دقيقة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي