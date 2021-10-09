كرة سلة – الأول في التاريخ.. الأهلي يقهر الكويت ويحصد لقب البطولة العربية

فاز الأهلي بلقب البطولة العربية لكرة السلة، بانتصاره على الكويت الكويتي 78-66 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ليحصد الأهلي لقبه الأول تاريخيًا في المسابقة، بعد أن اكتفى بالوصافة في مناسبتين سابقتين عامي 1999 و2000.

وحصد الإسباني أوجوستي جولبي المدير الفني للأهلي لقبه الأول مع الفريق بعد تولي المهمة مؤخرا عقب رحيله عن الزمالك.

بداية متكافئة ثم اكتساح "أصفر"

خلافا لما اعتادت عليه جماهير الأهلي، فقد ظهر الأهلي في المباراة بالقميص الأصفر، بينما ارتدى الكويت الكويتي القميص الأحمر.

وبدأت المباراة متكافئة، فانتهت فترتها الأولى بتقدم الكويت 23-20 على الأهلي.

الأهلي قلص الفارق مع نهاية الفترة الثانية التي انتهت على تقدم الكويت 36-35.

لكن في الفترة الثالثة تفوق الأهلي بفضل لياقته البدلية والمداورة بين لاعبيه، وأنهاها متقدما 63-49.

واستمر اكتساح الأهلي في الفترة الرابعة والتي انتهت معها المباراة بفوز الأهلي بفارق 12 نقطة.

video:1

#الأهلي المصري يفوز 78-66 على #الكويت الكويتي ويتوج بلقب بطل البطولة العربية للأندية لكرة السلة pic.twitter.com/jMQh0cbzc8 — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 9, 2021

مشوار اللقب

الأهلي تصدر المجموعة الثالثة من 3 انتصارات على وداد عبادي الجزائري، والفتح السعودي، وشعب حضر موت اليمني.

ثم تفوق في ربع النهائي على بيروت اللبناني بعد إثارة كبيرة، قبل أن يتجاوز الاتحاد السكندري حامل اللقب في نصف النهائي بعد التمديد.

وأخيرا تمكن الأهلي من الفوز على الكويت الذي لعب بدوره أول نهائي في تاريخه بالمسابقة.

لقب جديد لـ مصر

مصر أضافت لقبا جديدا لرصيد أنديتها، ليصل إجمالا إلى 11.

ويمتلك الاتحاد 7 ألقاب (منها لقبين في آخر نسختين) وهو صاحب الرقم القياسي عموما في مجموع ألقاب البطولة.

بينما يمتلك الجزيرة 3 ألقاب، فيما حصد الأهلي لقبه الأول في البطولة العربية.