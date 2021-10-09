تصفيات المونديال - غانا تنتفض بإسقاط زيمبابوي.. وتعادل توجو مع الكونغو

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 20:04

كتب : FilGoal

غانا

عادت غانا لسكة الانتصارات بإسقاط ضيفتها زيمبابوي بنتيجة 3-1 اليوم السبت في الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ورفعت غانا رصيدها إلى 6 نقاط لتستمر وصيفة المجموعة السابعة بفارق نقطة عن المتصدرة جنوب إفريقيا، بينما توقف رصيد زيمبابوي عند نقطة وتتذيل الترتيب.

وسجل محمد كودوس في الدقيقة 5 لكن زيمبابوي عادلت النتيجة بركلة جزاء نفذها نوليدج موسونا في الدقيقة 49.

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ثم أحرز توماس بارتي لاعب أرسنال الهدف الثاني لغانا في الدقيقة 66 وأطلق أندري أيو رصاصة الرحمة بهدف ثالث في الدقيقة 87 لتظفر النجوم السوداء بانتصارها الثاني في التصفيات.

ويوم الثلاثاء سيلتقي المنتخبان في هراري عاصمة زيمبابوي بينما تلعب جنوب إفريقيا ضد إثيوبيا في جوهانسبرج.

وفي المجموعة الثامنة حصدت توجو نقطتها الأولى بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفتها الكونغو.

أحرز جاك روماو هدفا عكسيا في الدقيقة 20 لكن زميله بلاسا فيسو أنقذ توجو من الهزيمة بإدراك التعادل في الدقيقة 56.

وتتذيل توجو ترتيب المجموعة وقبلها مباشرة الكونغو برصيد نقطتين، بينما ناميبيا الوصيفة ورصيدها 4 نقاط خلف السنغال المتصدرة بست نقاط.

وتلعب السنغال ضد ناميبيا مساء السبت وتلتقيان مجددا يوم الثلاثاء الذي سيشهد لقاء الإياب بين الكونغو وتوجو.

ويتأهل أبطال المجموعات العشر إلى المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا التي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويعبر الفائزون إلى المونديال.

غانا تصفيات كأس العالم
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