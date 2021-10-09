ماروتا يكشف رفضه ضم هالاند لـ يوفنتوس مقابل مليوني يورو

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 19:49

كتب : عبد الرحمن فوزي

جيوسيبي ماروتا

كشف جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر ميلان والأسبق ليوفنتوس رفضه ضم إيرلنج هالاند، نجم دورتموند، لصفوف السيدة العجوز مقابل مليوني يورو فقط.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

يوفنتوس

وتعود القصة لعام 2018 عندما كان ماروتا مديرا رياضيا ليوفنتوس وكان هالاند لاعبا في صفوف مولده النرويجي.

وقال ماروتا في تصريحات نقلتها صحيفة صن الإنجليزية:"لدي الكثير لأندم عليه، ولكن الشيء الأخير كان هالاند، والذي كان من الممكن أن ينضم ليوفنتوس مقابل من 1.7 مليون يورو إلى 2.6 مليون فقط".

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واستمر "في تلك الحالات يجب أن يكون لديك القدرة لتتجاوز ميزانيتك، عندما يقولون إن هناك موهبة يجب أن تتعاقد معها، هذا هو المكان الذي يأتي فيه الإبداع المالي للقيام بالعملية".

وأضاف "هالاند من أفضل المهاجمين في أوروبا الآن، هل يمكن أن يأتي لإيطاليا؟ بالطبع لا".

وأتم "هناك فجوة كبيرة مع الدوري الإنجليزي أو الإسباني، نحن دوري انتقالي وليس وجهة نهائية".

وأشارت العديد من التقارير إلى رغبة كبار فرق أوروبا في التعاقد مع هالاند في الموسم المقبل، أبرزها ريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة.

وسيتم تفعيل شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند بداية من الموسم المقبل مقابل 75 مليون يورو.

وشارك هالاند في الموسم الحالي مع دورتموند في 8 مباريات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف وصناعة أربعة آخرين.

إيرلنج هالاند جيوسيبي ماروتا يوفنتوس
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