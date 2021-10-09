توخيل: جورجينيو يستحق الكرة الذهبية.. ولا أعتبر الجوائز الفردية مهمة

أثنى توماس توخيل مدرب تشيلسي على لاعبه جورجينيو مشيرا إلى أحقية الأخير في التتويج بالكرة الذهبية بعد عام مذهل فاز خلاله بدوري أبطال أوروبا وبطولة يورو.

جورجينيو النادي : تشيلسي

لكن الألماني قلل من شأن الجائزة مشيرا إلى صعوبة مقارنة لاعبين يشغلون مراكز مختلفة في الملعب.

وقال توخيل في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا:"جورجينيو يستحق الفوز بالكرة الذهبية، لاعب ذكي جدا ومن الرائع تدريبه. لديه رؤية رائعة في كرة القدم".

وأضاف "بالنسبة لي، الجوائز الفردية ليست ذات أهمية كبرى، المقارنة مستحيلة بين لاعبين يلعبون أدوارا مختلفة".

واستمر "أود فوز أحد لاعبي فريقي بالجائزة لأني أعرف مدى تأثيرها. جورجينيو شخص رائع ولاعب ممتاز، لكن الكرة الذهبية ليست أهم شيء".

وترشح 5 لاعبين من تشيلسي، بطل أوروبا، للفوز بالجائزة هم جورجينيو ونجولو كانتي وسيزار أزبيليكويتا وروميلو لوكاكو وميسون ماونت.

خماسي تشيلسي ينافس 25 نجما آخر على الظفر بالجائزة الثمينة.

وترشح للجائزة الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أكثر لاعبين توجا بها عبر التاريخ.

رونالدو حصدها 5 مرات بينما ميسي على القمة بست كرات ذهبية.