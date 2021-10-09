ليوناردو: يجب معاقبة ريال مدريد.. وهكذا تعاقدنا مع ميسي

شن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي هجوما على ريال مدريد وسلوكياته التي تفتقر للاحترام بحد وصفه في إدارة مفاوضاته للتعاقد مع كيليان مبابي نجم الفريق، كما تحدث عن إنفاق ناديه وكواليس التعاقد مع ليونيل ميسي.

وقال ليوناردو في حديثه لـ "فيستيفال ديلو سبورت": "أحب العمل في باريس سان جيرمان. الكثير يتحدثون عن الأرقام التي ينفقها النادي، وأريد توضيح أنه لا ينفق أكثر من الأندية الأخرى، التي تملك فاتورة ديون ضخمة".

وعن انتقادات خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا لمعدل إنفاق ناديه أضاف "هل يهاجمنا تيباس؟ نحن نتبع يويفا ورابطة الدوري الفرنسي، وليس الليجا".

وتابع "كل تعاقداتنا تمت مجانا. رواتب هؤلاء اللاعبين كانت مرتفعة للغاية بالفعل. اللاعب الوحيد الذي دفعنا لأجله كان (أشرف) حكيمي لأننا أردناه كظهير أيمن".

أما عن مفاوضات ريال مدريد مع نجم فريقه كيليان مبابي، طالب ليوناردو بمعاقبة النادي الإسباني قائلا: "إنهم ينكرون ذلك في مدريد، ولكني أعتقد أن ريال مدريد كان يخطط لضم مبابي (مجانا) منذ وقت طويل. طوال عامين كانوا يتحدثون علنا عن مبابي، وهذا التصرف يجب المعاقبة عليه".

وأوضح "أرى قلة احترام من ريال مدريد لمبابي. إنه ليس لاعبا عاديا بل واحد من الأفضل في العالم. المدرب والإدارة واللاعبون في ريال مدريد تحدثوا عن كيليان، أعتقد أنه جزء من خططهم، ولكن هذا ليس احتراما".

وعن انتقال ليونيل ميسي أسطورة برشلونة إلى الفريق الفرنسي قال ليوناردو: "ميسي كان مقتنعا بالبقاء في بارسا. فتحنا المحادثات الرسمية بمجرد إعلان برشلونة عن رحيل ميسي، وكان هذا عظيما لأنه فاجأ الجميع. ميسي مع مبابي ونيمار هو شيء عظيم، أحب ذلك".

وبالعودة إلى مسألة تجديد عقد مبابي الذي سينتهي في صيف العام القادم قال المدير الرياضي: "فكرتنا هي تجديد عقد كيليان مبابي. لا شيء تغير في خططنا. كيليان جوهرة، إنه مثالي لنا بصورة مذهلة. لدينا كيليان وليو ونيمار، لم نخطط أبدا لمستقبل باريس سان جيرمان بدون مبابي".

أخيرا قارن ليوناردو بين مفاوضات ريال مدريد مع مبابي بالنظر لوضع عقده، وبين مفاوضات باريس سان جيرمان مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الذي تعاقد معه مجانا بعد نهاية يورو 2020، حيث أوضح "لم نتواصل مع دوناروما قبل يونيو. فتحنا محادثاتنا للتعاقد معه حين صار لاعبا حرا بصورة رسمية، بعد إعلان مدير ميلان (باولو) مالديني عن ذلك".

وتعاقد باريس سان جيرمان مع حكيمي مقابل 60 مليون يورو قادما من إنتر ميلان، فيما أجرى 4 صفقات بارزة بالانتقال الحر، وهم ليونيل ميسي وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما وسيرخيو راموس.