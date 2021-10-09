مران الأهلي - كدمة بسيطة لـ صلاح محسن.. ووحيد يقترب من العودة للتدريبات

تعرض صلاح محسن مهاجم الأهلي لكدمة بسيطة في كاحله خلال مشاركته في مران الفريق مساء السبت.

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي أن الفريق فضل إراحة اللاعب على أن يخضع لفحص طبي قبل مران الأحد، وشدد أن الإصابة لن تمنع محسن من المشاركة طبيعيا في التدريبات.

وكشف أبو عبلة إصابة اللاعب محمود وحيد بجزع في الرباط الداخلي للركبة وأن الأخير سيبدأ تنفيذ برنامج علاج طبيعي وبعد 5 أيام سيكون جاهزا للعودة تدريجيا للمران الجماعي.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية لمدة نصف ساعة وأخرى فنية نفذوا خلالها بعض الجمل التكتيكية استعدادا لمواجهة مضيفهم الحرس الوطني بطل النيجر في 16 أكتوبر الجاري في لقاء الذهاب من دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن اللاعبين الدوليين سينضمون للتدريبات يوم الأربعاء.

ويبدأ الأهلي حملة دفاعه عن اللقب القاري بمواجهة الحرس الوطني في 16 أكتوبر وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

وتوج الأهلي بآخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا ليعزز رقمه القياسي كأكثر المتوجين برصيد 10 ألقاب.