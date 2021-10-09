سانتوس: رونالدو بحاجة للعب أكثر

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:48

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد يانج بويز دوري أبطال أوروبا

أوضح فرناندو سانتوس مدرب البرتغال أن كريستيانو رونالدو سيبدأ على الأرجح أمام قطر في اللقاء الودي مساء السبت لأنه "بحاجة لمزيد من اللعب".

وقال سانتوس في تصريحات صحفية:"رونالدو سيلعب ضد قطر لأنه بحاجة لمزيد من اللعب، هذا مهم في الوقت الحالي".

وأضاف "آخر لقاء كامل لعبه كان ضد فياريال في 29 سبتمبر، لو شارك ضد لوكسمبورج سيكون ابتعد 15 يوما عن المشاركة بقوة في المباريات".

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وأتم "رونالدو على الأرجح سيلعب ضد قطر، سواء من البداية أو كبديل، حتى يصل لأقصى مستوى من التنافسية أمام لوكسمبورج".

وتستضيف البرتغال منتخب قطر بطل آسيا في لقاء ضمن مشاركة الأخير الودية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك رونالدو كبديل في آخر لقاء لناديه مانشستر يونايتد حين تعادل مع إيفرتون بهدف لمثله في 2 أكتوبر الماضي.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات بفارق نقطتين عن الوصيفة صربيا.

ويوم الثلاثاء تستضيف لوكسمبورج في الجولة السادسة ثم في نوفمبر تواجه صربيا وأيرلندا.

ويتأهل بطل المجموعة مباشرة لمونديال قطر 2022 بينما يخوض الوصيف ملحقا.

البرتغال رونالدو
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