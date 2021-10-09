لوكاكو وهازارد خارج قائمة بلجيكا لمواجهة إيطاليا.. المدرب يكشف طبيعة الإصابة

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:18

كتب : أحمد أباظة

روميلو لوكاكو - بلجيكا

يغيب روميلو لوكاكو نجم تشيلسي الإنجليزي عن قائمة منتخب بلجيكا لمواجهة إيطاليا غدا -الأحد- في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته "سكاي سبورت إيطاليا"، حيث لم يشارك المهاجم في تدريبات اليوم مع زملائه وغادر معسكر المنتخب، بسبب ما وصفه روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لاحقا بأنه "إجهاد عضلي".

وسجل لوكاكو الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا في مواجهة فرنسا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، إلا أن المباراة انتهت بفوز الديوك 3-2 وتأهله للمباراة النهائية ضد منتخب إسبانيا، الذي أنهى سلسلة إيطاليا بعد 37 مباراة متتالية بلا هزيمة.

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على الناحية الأخرى عاد إيدين هازارد نجم المنتخب إلى ناديه ريال مدريد لإجراء فحوصات طبية، وذلك لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في المباراة نفسها.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن الطاقم الطبي لمنتخب بلجيكا لا يعتقد أن الإصابة خطيرة، حيث ترجح الاحتمالات كونها مجرد إجهاد عضلي وهو ما أكده مارتينيز أيضا في تصريحاته، ولكنها كافية في جميع الأحوال لإبعاده عن مواجهة إيطاليا كإجراء احترازي.

ويلعب ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا يوم 19 أكتوبر كأولى مبارياته بعد التوقف الدولي، ثم يواجه غريمه برشلونة في "الكلاسيكو" المرتقب في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، وينتظر هازارد نتيجة الفحوصات لتحديد موقفه من المباراتين.

يذكر أن لوكاكو انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي مطلع الموسم الحالي قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 115 مليون يورو، فيما يخوض هازارد موسمه الثالث بقميص الميرينجي، منذ انتقاله من تشيلسي في صيف 2019.

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