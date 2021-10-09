انتهى نهائي البطولة العربية - الأهلي (78) (66) الكويت الكويتي.. اللقب أحـــــمــــــر

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:10

كتب : FilGoal

الأهلي - الكويت الكويتي - نهائي البطولة العربية لكرة السلة

يلتقي الأهلي بـ الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية لكرة السلة على صالة برج العرب.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة.

شاهد البث المباشر للمباراة

نهاية المباراة بفوز الأهلي 78-66 على الكويت وتتويجه بالبطولة لأول مرة في تاريخه

**بداية الفترة الرابعة

**نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 63-49 على الكويت

**بداية الفترة الثالثة

**نهاية الفترة الثانية بتقدم الكويت الكويتي 36-35 على الأهلي

**نهاية الفترة الأولى بتقدم الكويت الكويتي 23-20 على الأهلي

**بداية المباراة

**بداية المباراة بعد قليل

البطولة العربية لكرة السلة الأهلي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيراميدز يهزم أهلي بنغازي وديا 5 دقيقة | مصر
كرة سلة – الأول في التاريخ.. الأهلي يقهر الكويت ويحصد لقب البطولة العربية 27 دقيقة | مصر
تصفيات المونديال - السويد تضيق الخناق على إسبانيا.. واليونان تتشبث في الوقت القاتل 30 دقيقة | أوروبا
تصفيات المونديال - غانا تنتفض بإسقاط زيمبابوي.. وتعادل توجو مع الكونغو 32 دقيقة | تصفيات كأس العالم
ماروتا يكشف رفضه ضم هالاند لـ يوفنتوس مقابل مليوني يورو 46 دقيقة | أوروبا
توخيل: جورجينيو يستحق الكرة الذهبية.. ولا أعتبر الجوائز الفردية مهمة 50 دقيقة | أوروبا
مؤتمر ديشامب: أنا سعيد باختيار لابورت.. وإسبانيا حصلت على يوم راحة أكثر ساعة | أوروبا
ليوناردو: يجب معاقبة ريال مدريد.. وهكذا تعاقدنا مع ميسي ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي