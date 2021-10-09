انتهى نهائي البطولة العربية - الأهلي (78) (66) الكويت الكويتي.. اللقب أحـــــمــــــر
السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:10
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي بـ الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية لكرة السلة على صالة برج العرب.
FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة.
شاهد البث المباشر للمباراة
نهاية المباراة بفوز الأهلي 78-66 على الكويت وتتويجه بالبطولة لأول مرة في تاريخه
**بداية الفترة الرابعة
**نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 63-49 على الكويت
**بداية الفترة الثالثة
**نهاية الفترة الثانية بتقدم الكويت الكويتي 36-35 على الأهلي
**نهاية الفترة الأولى بتقدم الكويت الكويتي 23-20 على الأهلي
**بداية المباراة
**بداية المباراة بعد قليل
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