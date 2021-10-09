مران الزمالك - تدريبات للتسديد والكرات العرضية.. ومشاركة سيسيه

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:09

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك استعدادا للمنيا رزاق سيسيه

شارك رزاق سيسيه لاعب الزمالك في مران السبت بعد التحاقه بالفريق وعقد جلسة مع المدرب باتريس كارتيرون الذي حرص على الاطمئنان على المهاجم الإيفواري.

وخضع سيسيه لفحص طبي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم.

وتدرب لاعبو الزمالك على التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك التعامل مع الكرات العرضية.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع في البطولة العربية والزهراء التونسي يحصد البرونزية خبر في الجول – مباراة الزمالك وتوسكر تقترب من برج العرب بسبب إصلاحات استاد القاهرة توتي: وضعت قدما في مدريد والأخرى في روما تصفيات كأس العالم - البوسنة تهزم كازاخستان.. وليتوانيا تعقد موقف بلغاريا

وأشرف كارتيرون على هذا التدريب وحرص على علاج الأخطاء.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخضعوا مع الجهاز الفني والطبي والإداري لمسحة طبية استعدادا للسفر لكينيا.

وحصل الخماسي الشاب، السيد عطية ومحمد حسام وسيد نيمار وسيف جعفر وحسام عبد المجيد، على راحة من المران بعد مشاركته مع فريق النادي مواليد 2001 ضد المصري في بطولة الجمهورية.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

الزمالك سيسيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد ثاني الجولات 31 ثاتيه | الدرجة الثانية
نيوكاسل: سندخل سوق الانتقالات للظفر بلاعبين عالميين 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد ثاني الجولات 17 دقيقة | الدرجة الثانية
لوكاكو وهازارد خارج قائمة بلجيكا لمواجهة إيطاليا.. المدرب يكشف طبيعة الإصابة 19 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي البطولة العربية - الأهلي (22) (29) الكويت الكويتي.. الفترة الثانية 27 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك - تدريبات للتسديد والكرات العرضية.. ومشاركة سيسيه 27 دقيقة | مصر
كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع في البطولة العربية والزهراء التونسي يحصد البرونزية 36 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - البوسنة تهزم كازاخستان.. وليتوانيا تعقد موقف بلغاريا 47 دقيقة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي