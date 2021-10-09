مران الزمالك - تدريبات للتسديد والكرات العرضية.. ومشاركة سيسيه

شارك رزاق سيسيه لاعب الزمالك في مران السبت بعد التحاقه بالفريق وعقد جلسة مع المدرب باتريس كارتيرون الذي حرص على الاطمئنان على المهاجم الإيفواري.

وخضع سيسيه لفحص طبي تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم.

وتدرب لاعبو الزمالك على التسديد من خارج منطقة الجزاء وكذلك التعامل مع الكرات العرضية.

وأشرف كارتيرون على هذا التدريب وحرص على علاج الأخطاء.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخضعوا مع الجهاز الفني والطبي والإداري لمسحة طبية استعدادا للسفر لكينيا.

وحصل الخماسي الشاب، السيد عطية ومحمد حسام وسيد نيمار وسيف جعفر وحسام عبد المجيد، على راحة من المران بعد مشاركته مع فريق النادي مواليد 2001 ضد المصري في بطولة الجمهورية.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وبعد أسبوع يستضيف الإياب.