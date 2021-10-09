كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع في البطولة العربية والزهراء التونسي يحصد البرونزية

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

إسماعيل أحمد - الاتحاد السكندري كرة سلة

أنهى الاتحاد السكندري البطولة العربية لكرة السلة في المركز الرابع، بخسارته أمام الزهراء التونسي بنتيجة 78-73.

وأقيمت المباراة على صالة برج العرب وعرفت حصد الفريق التونسي للميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه بالبطولة.

وأنهى الزهراء النصف الأول متقدما على الاتحاد بنتيجة 38-27، قبل أن يحافظ على تفوقه مع ناهية المباراة بفارق 5 نقاط.

وخسر الاتحاد مساء أمس في نصف النهائي أمام الأهلي، بينما خسر الزهراء في نصف النهائي الآخر أمام الكويت الكويتي.

وسبق للزهراء تحقيق الميدالية البرونزية مرتين في أفضل إنجاز له عامي 1993 و1997.

كما احتفظت الأندية التونسية بالميدالية البرونزية بعد أن حصدها الاتحاد المنستيري في نسخة 2019 –الأخيرة-.

بينما فقد الاتحاد السكندري لقبه الذي حصده في آخر نسختين بخسارته أمام الأهلي يوم أمس، قبل أن يعجز عن الفوز بالبرونزية اليوم السبت.

ويلعب الأهلي أمام الكويت في النهائي بعد قليل لتحديد بطل المسابقة.

البطولة العربية لكرة السلة
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