تصفيات كأس العالم - البوسنة تهزم كازاخستان.. وليتوانيا تعقد موقف بلغاريا

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 17:49

كتب : عبد الرحمن فوزي

منتخب البوسنة والهرسك

فاز منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه كازاخستان بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم سميل بريفلجاك في الدقيقة الـ 25 برأسية مستغلا عرضية من ميروسلاف ستيفانوفيتش.

وفي الدقيقة الـ 66 أضاف بريفلجاك الهدف الثاني للبوسنة مستغلا عرضية أخرى من ستيفانوفيتش مرت من الجميع ووجدت بريفلجاك الذي استلم الكرة ووضعها في الشباك.

أخبار متعلقة
توتي: وضعت قدما في مدريد والأخرى في روما تصفيات كأس العالم - إثيوبيا تسقط أمام جنوب إفريقيا.. والسودان يُقلص حظوظه بتعادل مع غينيا حوار - ميسي: لم أتوقع الرحيل عن برشلونة على الإطلاق.. ولست الأوفر حظا للفوز بالكرة الذهبية مؤتمر إنريكي: فرنسا لديها أفضل لاعبي العالم.. وتوريس قد يغيب عن النهائي

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البوسنة والهرسك للنقطة السادسة في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، خلف فرنسا صاحبة الصدارة بـ 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أوكرانيا وفنلندا صاحبتي الـ5 نقاط.

بينما يأتي منتخب كازاخستان في المركز الخامس والأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق منتخب ليتوانيا فوزه الأول في التصفيات والذي جاء على حساب بلغاريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.

بادر منتخب بلغاريا بالهجوم وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 14 ولكن لم ينجح ديميتار إلييف في تسجيلها بعدما تألق الحارس إرنيستاس سيتكوس في التصدي لها.

وبعد أربع دقائق فقط سجل جوستاس لاسيكاس الهدف الأول لليتوانيا بعدما تلقى تمريرة من أرفيداس نوفيكوفاس ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني تعادل كيريل ديسبودوف لبلغاريا من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 82 أضاف فيدور تشيرنيك الهدف الثاني لليتوانيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط عاد تشيرنيك وأضاف الهدف الثالث برأسية مستغلا عرضية من زميله أوفيديوس فيربيكاس.

بتلك النتيجة توقف رصيد بلغاريا عند النقطة الخامسة في المركز الرابع من المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن أيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن سويسرا صاحبة المركز الثاني والتي خاضت مباراتين أقل من منافسيها.

بينما حصل منتخب ليتوانيا على الثلاث نقاط الأولى في مشواره في التصفيات مع استمراره في المركز الأخير في المجموعة.

تصفيات كأس العام البوسنة والهرسك بلغاريا ليتوانيا كازاخستان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر نهائي البطولة العربية - الأهلي (7) (7) الكويت الكويتي.. الفترة الأولى 6 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك - تدريبات للتسديد والكرات العرضية.. ومشاركة سيسيه 7 دقيقة | مصر
كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع في البطولة العربية والزهراء التونسي يحصد البرونزية 16 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - البوسنة تهزم كازاخستان.. وليتوانيا تعقد موقف بلغاريا 27 دقيقة | تصفيات كأس العالم
خبر في الجول – مباراة الزمالك وتوسكر تقترب من برج العرب بسبب إصلاحات استاد القاهرة 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
توتي: وضعت قدما في مدريد والأخرى في روما 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
تصفيات كأس العالم - إثيوبيا تسقط أمام جنوب إفريقيا.. والسودان يُقلص حظوظه بتعادل مع غينيا 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مؤتمر إنريكي: فرنسا لديها أفضل لاعبي العالم.. وتوريس قد يغيب عن النهائي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي