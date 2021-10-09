تصفيات كأس العالم - البوسنة تهزم كازاخستان.. وليتوانيا تعقد موقف بلغاريا

فاز منتخب البوسنة والهرسك على مضيفه كازاخستان بهدفين دون مقابل ضمن مباريات المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم سميل بريفلجاك في الدقيقة الـ 25 برأسية مستغلا عرضية من ميروسلاف ستيفانوفيتش.

وفي الدقيقة الـ 66 أضاف بريفلجاك الهدف الثاني للبوسنة مستغلا عرضية أخرى من ستيفانوفيتش مرت من الجميع ووجدت بريفلجاك الذي استلم الكرة ووضعها في الشباك.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد البوسنة والهرسك للنقطة السادسة في المركز الثاني من المجموعة الرابعة، خلف فرنسا صاحبة الصدارة بـ 12 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أوكرانيا وفنلندا صاحبتي الـ5 نقاط.

بينما يأتي منتخب كازاخستان في المركز الخامس والأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق منتخب ليتوانيا فوزه الأول في التصفيات والذي جاء على حساب بلغاريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول.

بادر منتخب بلغاريا بالهجوم وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 14 ولكن لم ينجح ديميتار إلييف في تسجيلها بعدما تألق الحارس إرنيستاس سيتكوس في التصدي لها.

وبعد أربع دقائق فقط سجل جوستاس لاسيكاس الهدف الأول لليتوانيا بعدما تلقى تمريرة من أرفيداس نوفيكوفاس ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني تعادل كيريل ديسبودوف لبلغاريا من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة الـ 82 أضاف فيدور تشيرنيك الهدف الثاني لليتوانيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط عاد تشيرنيك وأضاف الهدف الثالث برأسية مستغلا عرضية من زميله أوفيديوس فيربيكاس.

بتلك النتيجة توقف رصيد بلغاريا عند النقطة الخامسة في المركز الرابع من المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن أيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن سويسرا صاحبة المركز الثاني والتي خاضت مباراتين أقل من منافسيها.

بينما حصل منتخب ليتوانيا على الثلاث نقاط الأولى في مشواره في التصفيات مع استمراره في المركز الأخير في المجموعة.