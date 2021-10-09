توتي: وضعت قدما في مدريد والأخرى في روما

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 17:40

كتب : أحمد أباظة

فرانشيسكو توتي

تحدث فرانشسيكو توتي أسطورة روما الإيطالي عن الفريق الوحيد الذي كان يمكنه اللعب في صفوفه، حين أتاه عرض ريال مدريد الإسباني في عام 2006.

وقال توتي في حواره مع صحيفة "جارديان" الإنجليزية: "بالتأكيد فكرت في عرض ريال مدريد. كان هناك أيام وضعت بها قدما في إسبانيا والأخرى في روما".

وأضاف "أعترف بذلك، ريال مدريد كان الفريق الوحيد الآخر الذي كان يمكنني اللعب له. تجربة في بلد مختلف، كان هذا من الممكن أن يكون جميلا للجميع، بالنسبة لي ولعائلتي أيضا".

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وأوضح "حين تتخذ قرارا بعقلك فقط لا يمكنه أن يكون قرارا سيئا، ولكني قلتها دائما وبصدق، أن قراري بالبقاء في روما اتخذته بقلبي".

ويعد توتي مثالا نادرا بالبقاء في فريق واحد طوال مسيرته، وهي فلسفة تعد غريبة على كرة القدم في الوقت الحالي، فحتى أقرب الأمثلة ليونيل ميسي أسطورة برشلونة غادر فريقه في نهاية المطاف إلى باريس سان جيرمان، بصرف النظر عن الظروف التي قادت لهذا الحدث.

وعن ذلك قال توتي: "بدأت اللعب في حقبة مختلفة، كانت كرة القدم مختلفة كثيرا، ويتحكم فيها الحب والعاطفة تجاه الجماهير. من الصعب مقارنة حقبة بدايتي بالفترة الحالية، فالكل يذهب إلى حيث يمكنه جني المزيد من الأموال".

يذكر أن توتي -45 عاما- قضى مسيرته بالكامل في روما منذ بدايتها عام 1992 وحتى اعتزاله في 2017.

توتي روما ريال مدريد
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