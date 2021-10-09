الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد ثاني الجولات

يتقاسم 6 لاعبين صدارة ترتيب هدافي المجموعة الثالثة (مجموعة الصعيد) في دوري الدرجة الثانية بعد مرور جولتين.

محمد مناع مهاجم كيما أسوان سجل هدف تعادل كيما أسوان اليوم أمام بترول أسيوط، ليصل إلى هدفه الثاني.

وبنفس الرصيد في ترتيب الهدافين، يأتي وائل فراج مهاجم مصر للمقاصة، وإنبي، وبتروجت السابق.

فراج صاحب الـ34 عاما وصل إلى الهدف الثاني له رفقة بني سويف.

وسجل فراج هدفا لـ بني سويف في الجولة الأولى أمام كيما أسوان، ثم سجل هدفا اليوم أمام الإعلاميين.

وهل تذكرون جيمس تيدي مهاجم بتروجت والإنتاج الحربي السابق؟ النيجيري صاحب الـ29 عاما سجل هدفين مع المنيا أمام أسوان اليوم، ليقتحم ترتيب الهدافين.

وجاء ترتيب هدافي المجموعة حاليا كالتالي:

1-محمد مناع (كيما أسوان) – هدفان.

2-وائل فراج (بني سويف) – هدفان

3-عبد المعطي محمد (الفيوم) – هدفان

4-جيمس تيدي (المنيا) – هدفان

5-وائل علي (الألومينيوم) – هدفان

6-أحمد عصام (المنيا) - هدفان