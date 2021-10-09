مؤتمر إنريكي: فرنسا لديها أفضل لاعبي العالم.. وتوريس قد يغيب عن النهائي

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 17:15

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أشاد لويس إنريكي مدرب إسبانيا بمنتخب فرنسا منافسه مساء الأحد في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020-2021.

وكشف المدرب الأسبق لروما وبرشلونة أن فيران توريس، صاحب هدفي الفوز على إيطاليا في نصف النهائي، قد يغيب عن اللقاء المرتقب الذي يحتضنه ملعب سان سيرو بميلانو.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي:"لا أعلم كيف يشعر جافي، علي سؤاله. لكن فيران توريس سنختبر قدرته على المشاركة. لن أجازف بأي لاعب".

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وأضاف "فرنسا قد تفوز دون اللعب جيدا؟ هذا تفسير جيد للفريق. على المستوى الفردي لديهم أفضل فريق في العالم. علينا أن نتفوق عليهم على المستوى الجماعي، وأن نلعب المباراة التي نريدها".

واستمر "الثلاثي كريم بنزيمة وأنتوان جريزمان وكيليان مبابي قدراته رائعة، يستطيع حسم مباراة من أقل الفرص، لكننا لن نغير أي شيء جعلنا نتأهل لهذه المباراة. لا يوجد حافز أفضل من مواصلة التطور واللعب ضد بطل العالم".

وخلال المؤتمر علق توريس على حالته البدنية بالقول:"كاحلي أفضل الآن مثلما أوضح المدرب، غدا سأرى مدى قدرتي على المشاركة".

وتلعب إسبانيا وفرنسا لأول مرة نهائي دوري الأمم الأوروبية، البطولة التي تجري في نسختها الثانية وكانت البرتغال توجت بالنسخة الأولى في 2019.

وأطاحت إسبانيا بإيطاليا بطلة أوروبا في الدور نصف النهائي، بينما قلبت فرنسا، بطلة العالم، تأخرها بهدفين إلى انتصار مثير على بلجيكا بنتيجة 3-2.

وتلعب إيطاليا ضد بلجيكا عصر الأحد في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث، بينما ينطلق النهائي الساعة 8:45 مساء بتوقيت القاهرة.

إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
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