الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد ثاني الجولات

انتهت ثاني جولات المجموعة الثالثة (مجموعة الصعيد) من دوري الدرجة الثانية المصري، وحافظ المنيا على صدارته.

وأصبح المنيا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الألومينيوم ثانيا بعد تحقيقه الفوز على ملوي.

وحقق بني سويف نتيجة رائعة بالفوز على الإعلاميين خارج الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أما مباراة البداري مع قنا، فتأجلت بقرار من الأمن بسبب عدم الموافقة على استضافة ملعب البداري للقاء.

وجاءت نتائج الجولة الثانية لمجموعة الصعيد كالتالي:

-المدينة المنورة تعادل مع تليفونات بني سويف 1-1

-المنيا فاز على أسوان 2-0

-سوهاج فاز على شباب طامية 1-0

بني سويف فاز على الإعلاميين 3-1

كيما أسوان تعادل مع بترول أسيوط 1-1

الألومينيوم فاز على ملوي 2-1

الفوم فاز على ديروط 1-0

وبذلك، يكون ترتيب المجموعة كالتالي:

1-المنيا: 6 نقاط.

2-الألومينيوم: 4 نقاط.

3-بني سويف: 3 نقاط.

4-سوهاج: 3 نقاط.

5-أسوان: 3 نقاط.

6-الفيوم: 3 نقاط.

7-البداري: 3 نقاط.

8- ملوي: 3 نقاط.

9-شباب طامية: 3 نقاط.