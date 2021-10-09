الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد ثاني الجولات

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:20

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد

انتهت ثاني جولات المجموعة الثالثة (مجموعة الصعيد) من دوري الدرجة الثانية المصري، وحافظ المنيا على صدارته.

وأصبح المنيا في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الألومينيوم ثانيا بعد تحقيقه الفوز على ملوي.

وحقق بني سويف نتيجة رائعة بالفوز على الإعلاميين خارج الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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أما مباراة البداري مع قنا، فتأجلت بقرار من الأمن بسبب عدم الموافقة على استضافة ملعب البداري للقاء.

وجاءت نتائج الجولة الثانية لمجموعة الصعيد كالتالي:

-المدينة المنورة تعادل مع تليفونات بني سويف 1-1

-المنيا فاز على أسوان 2-0

-سوهاج فاز على شباب طامية 1-0

بني سويف فاز على الإعلاميين 3-1

كيما أسوان تعادل مع بترول أسيوط 1-1

الألومينيوم فاز على ملوي 2-1

الفوم فاز على ديروط 1-0

وبذلك، يكون ترتيب المجموعة كالتالي:

1-المنيا: 6 نقاط.

2-الألومينيوم: 4 نقاط.

3-بني سويف: 3 نقاط.

4-سوهاج: 3 نقاط.

5-أسوان: 3 نقاط.

6-الفيوم: 3 نقاط.

7-البداري: 3 نقاط.

8- ملوي: 3 نقاط.

9-شباب طامية: 3 نقاط.

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