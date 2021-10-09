في الدرجة الثانية – المنيا يهزم أسوان.. وبني سويف يضرب الإعلاميين بثلاثية

انتصر المنيا على أسوان في قمة الجولة، فيما فاز بني سويف على الإعلاميين بثلاثية.

انتهت مباريات اليوم السبت، للجولة الثانية من المجموعة الثالثة (مجوعة الصعيد) في دوري الدرجة الثانية المصري.

انتصر المنيا على أسوان بهدفين دون رد، سجلهما جيمس تيدي، ليرتفع رصيد المنيا إلى 6 نقاط في صدارة الجدول.

وفاز الألومنيوم على ملوي بهدفين مقابل هدف. سجل وائل علي هدفا الألومنيوم، وسجل محمد توفيق من ركلة جزاء في الدقيقة الـ95 لـ ملوي.

وانتصر سوهاج على شباب طامية بهدف دون رد، سجله مؤمن محسن، ليحصد سوهاج أول ثلاث نقاط.

أما الفيوم، ففاز على ديروط بهدف عبد المعطي محمد، ليرتفع رصيد الفيوم إلى ثلاث نقاط.

وانتصر بني سويف على الإعلاميين خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل لبني سويف حسام عيسى من ركلة جزاء، ووائل فراج وأحمد شحاتة، وسجل حمادة جلال للإعلاميين، ليرتفع رصيد بني سويف إلى 4 نقاط.

وتعادل المدينة المنورة مع تليفونات بني سويف بهدف لكل فريق. تقدم محمد بكري للمدينة المنورة، وتعادل هيثم جميل للتليفونات.

وأخيرا، تعادل كيما أسوان مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق. تقدم محمود كمال للبترول، ثم تعادل محمد مناع لـ كيما أسوان.

أما مباراة البداري وقنا، فتأجلت بقرار من الجهات الأمنية بسبب عدم الموافقة على لعب المباراة على ملعب البداري.