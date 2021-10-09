كرة يد - الزمالك خــــــــامس العالم للمرة الثانية

حصد نادي الزمالك المركز الخامس في ترتيب بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، السعودية 2021.

وسحق الزمالك نظيره الوحدة السعودي بنتيجة 42-22، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من المرحلة الترتيبية للمراكز من الخامس إلى العاشر.

الفوز رفع رصيد إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية للمرحلة الترتيبة للمراكز من الخامس إلى العاشر، وبفارق أهداف +39.

وبذلك، يتفوق الزمالك على الدُحيل متصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف، ليحرز الزمالك المركز الخامس، ويأتي الدٌحيل القطري سادسا.

وتعد تلك هي المرة الثانية التي يحقق فيها الزمالك المركز الخامس للبطولة بعد نسخة 2019.

وتبقى أفضل مشاركات الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد، عام 2010 بتحقيق المركز الثالث.

واحتل الزمالك أيضا المركز الرابع مرتين عامي 2011، و2012، فيما ألغيت نسخة 2020 من البطولة بسبب جائحة كورونا.





























وصف المباراة

الزمالك دخل المباراة بهدف الفوز بفارق 5 أهداف لتحقيق المركز الخامس.

وبدأ الزمالك مباراة الوحدة بقوة ضاربة، حتى تقدم بنتيجة 5-0 في الدقيقة السابعة.

وتلقت شباك كريم هنداوي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 19-10 وبفارق 9 أهداف.

هنداوي أنهى الشوط الأول بنسبة تصديات تفوق 50% حسب الاتحاد الدولي لكرة اليد.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني، وسع الزمالك الفارق إلى 20 هدفا، وفاز بنتيجة 42-22.

تألق كريم هنداوي الحارس الأمين، قاده لجائزة أفضل لاعب في المباراة بجدارة من اللجنة المنظمة. حارس القلعة البيضاء تصدى إلى 25 تصويبة، بنسبة تصديات 53%.

مشوار الزمالك في البطولة

كانت القرعة صعبة على الزمالك بعدما أوقعته في طريق برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا، وحامل لقب البطولة في آخر نسخة أقيمت عام 2019.

الزمالك خسر أمام برشلونة بفارق 4 أهداف فقط في ربع النهائي، وبنتيجة 36-32، ليتحول الزمالك للعب على المراكز من الخامس إلى العاشر.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بالمجوعة على جامعة سيدني بنتيجة 38-19.

وفي المباراة الأخيرة، أمن الزمالك المركز الخامس بفوز عريض على الوحدة بنتيجة