فينجادا لـ في الجول: كيروش سعيد للغاية بالفوز.. وليبيا أظهرت لماذا فازوا بأول مباراتين

شدد نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري على أهمية الفوز على ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتفوق الفراعنة على فرسان المتوسط بنتيجة 1-0 على ملعب برج العرب أمس الجمعة.

وقال فينجادا في تصريحات لـ FilGoal.com: "مهم جدا حصد الثلاث نقاط أمام فريق جيد مثل ليبيا، لقد أظهروا لماذا فازوا بأول مباراتين، وكان هذا تحدي لنا".

وأضاف "منتخب مصر يستحق دعمنا وجميعنا ندفعه للأمام ونستهدف سعادة الجماهير".

وأشاد بتألق عمر مرموش صاحب هدف اللقاء الوحيد قائلا: "مرموش خاض أول مباراة دولية له وسجل هدفا رائعا، أهنئه على الهدف وكل الفريق".

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وأردف "التقيت كارلوس كيروش عقب المباراة وكان سعيدا للغاية".

وعن لقاء الإياب أوضح "نسير مباراة تلو الأخرى فزنا في الأولى والأهم أن نستعيد عافيتنا قبل لقاء الإياب".

وأتم "مباراة الإياب ستكون بالطبع صعبة لأنها على نجيل صناعي، لكن الأبطال مستعدين دائما، وأنا متأكد من ذلك".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا في بنغازي يوم الإثنين المقبل في الإياب.

وتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 7 نقاط مقابل 6 لليبيا بعد تراجعها للمركز الثاني، فيما يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل الجابون الترتيب بنقطة واحدة.