فينجادا لـ في الجول: كيروش سعيد للغاية بالفوز.. وليبيا أظهرت لماذا فازوا بأول مباراتين

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 16:19

كتب : بسام أبو بكر

نيلو فينجادا

شدد نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصري على أهمية الفوز على ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتفوق الفراعنة على فرسان المتوسط بنتيجة 1-0 على ملعب برج العرب أمس الجمعة.

وقال فينجادا في تصريحات لـ FilGoal.com: "مهم جدا حصد الثلاث نقاط أمام فريق جيد مثل ليبيا، لقد أظهروا لماذا فازوا بأول مباراتين، وكان هذا تحدي لنا".

أخبار متعلقة
فينجادا لـ في الجول: سنظل نتذكر هدف صلاح في مانشستر سيتي إلى الأبد فينجادا يجيب عبر في الجول.. هل نصح اتحاد الكرة بتعيين شوقي غريب فينجادا: لم أقد المفاوضات مع كيروش رغم صداقتي به رسالة من فينجادا إلى كيروش عبر في الجول: الاتحاد المصري قام بالاختيار الصحيح

وأضاف "منتخب مصر يستحق دعمنا وجميعنا ندفعه للأمام ونستهدف سعادة الجماهير".

وأشاد بتألق عمر مرموش صاحب هدف اللقاء الوحيد قائلا: "مرموش خاض أول مباراة دولية له وسجل هدفا رائعا، أهنئه على الهدف وكل الفريق".

وأردف "التقيت كارلوس كيروش عقب المباراة وكان سعيدا للغاية".

وعن لقاء الإياب أوضح "نسير مباراة تلو الأخرى فزنا في الأولى والأهم أن نستعيد عافيتنا قبل لقاء الإياب".

وأتم "مباراة الإياب ستكون بالطبع صعبة لأنها على نجيل صناعي، لكن الأبطال مستعدين دائما، وأنا متأكد من ذلك".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا في بنغازي يوم الإثنين المقبل في الإياب.

وتصدر الفراعنة الترتيب برصيد 7 نقاط مقابل 6 لليبيا بعد تراجعها للمركز الثاني، فيما يحتل منتخب أنجولا المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل الجابون الترتيب بنقطة واحدة.

نيلو فينجادا منتخب مصر تصفيات كأس العالم 2022
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد ثاني الجولات دقيقة | الدرجة الثانية
لوكاكو وهازارد خارج قائمة بلجيكا لمواجهة إيطاليا.. المدرب يكشف طبيعة الإصابة 3 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي البطولة العربية - الأهلي (10) (12) الكويت الكويتي.. الفترة الأولى 10 دقيقة | الوطن العربي
مران الزمالك - تدريبات للتسديد والكرات العرضية.. ومشاركة سيسيه 11 دقيقة | مصر
كرة سلة - الاتحاد يكتفي بالمركز الرابع في البطولة العربية والزهراء التونسي يحصد البرونزية 20 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - البوسنة تهزم كازاخستان.. وليتوانيا تعقد موقف بلغاريا 31 دقيقة | تصفيات كأس العالم
خبر في الجول – مباراة الزمالك وتوسكر تقترب من برج العرب بسبب إصلاحات استاد القاهرة 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
توتي: وضعت قدما في مدريد والأخرى في روما 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي