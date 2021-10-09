عماد سليمان يكشف عبر في الجول موعد انتهاء عمل اللجنة الفنية بـ الإسماعيلي

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 15:53

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي

أوضح عماد سليمان المشرف العام على فريق الإسماعيلي وعضو اللجنة الفنية للنادي أن عمل اللجنة ينتهي في 31 أكتوبر الحالي.

وقال عماد سليمان لـ FilGoal.com: "اللجنة سينتهي عملها مع نهاية عمل مجلس الإدارة الحالي".

يذكر أن الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي سوف تُعقد في نهاية الشهر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.

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وتابع "راضون عن عمل اللجنة الذي جاء في ظل ظروف صعبة ومع هذا نجحنا في اختيار جهاز ايهاب جلال الذي ساهم في خروج الفريق من أزمته في الموسم المنقضي".

وأضاف "كما وُفقنا في الاستقرار على الجهاز الفني الذي يقود الفريق في الموسم الجديد بقيادة طلعت يوسف".

وأتم "تابعنا عملنا في الإعداد للموسم الجديد من خلال إنهاء التدعيمات الجديدة التي يحتاجها الفريق رغم الازمه المالية الطاحنة التي يمر بها النادي".

وضم الإسماعيلي في سوق الانتقالات الصيفية كل من: أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وعبد الله جمعة وعصام صبحي والليبى محمد الترهونى ومحمد دسوقى وأحمد عيد والزامبى جاستن شونجا.

واختتم الإسماعيلي مسابقة الدوري الموسم الماضي في المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

الإسماعيلي في الدوري عماد سليمان
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