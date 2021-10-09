سوبر جلوب – الدٌحيل يهزم النور.. وهذا ما يحتاجه الزمالك للفوز بالمركز الخامس

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 14:45

كتب : FilGoal

الزمالك - برشلونة - كأس العالم للأندية لكرة اليد

فاز الدٌحيل القطري على فريق النور السعودي بفارق 16 هدفا، وبنتيجة 38-22، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمرحلة تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

الدُحيل بهذا الفوز ضمن المركز الأول في مجموعته، وبالتالي أحد المركزين الخامس أو السادس في البطولة.

ويملك الدحيل حاليا 4 نقاط، وفارق أهداف +23 في المركز الخامس.

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على الجهة الأخرى، يلعب الزمالك مع فريق الوحدة السعودي بعد قليل في ختام مشاركته بالبطولة.

الزمالك سيكون بحاجة إلى الفوز على الوحدة السعودي بفارق 5 أهداف، ليظفر بالمركز الخامس.

ويملك الزمالك حاليا نقطتين، وفارق أهداف +19. معنى ذلك هو أن الزمالك بحاجة إلى الفوز أولا ليرتفع رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع الدٌحيل، وبفارق +5 ليكون فارق أهدافه 24 هدفا ويتفوق على الدٌحيل.

ويتحدد أصحاب المراكز من الخامس إلى العاشر في البطولة وفقا لنتائج الفرق مقسمة على مجموعتين، كل مجموعة من ثلاثة فرق.

صاحب النقاط الأعلى يحصل على المركز الخامس، أو فارق الأهداف الأكبر في حالة التساوي في النقاط.

كان الزمالك قد خسر أمام برشلونة في ربع النهائي بنتيجة 36-32، ليتحول إلى المراكز الترتيبية في البطولة.

ويلعب برشلونة مساء اليوم السبت مع ماجديبورج الألماني في نهائي البطولة، فيما يلعب ألبورج الدنماركي مع بينيروس البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

كرة يد سوبر جلوب
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